Magna Mining Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt an, dass die Aktie als "überverkauft" gilt, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Magna Mining liegt bei 3,33 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 36,92 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "gut" Gesamtbewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Magna Mining zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "neutral" Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von -14,06 Prozent und führt zu einer "schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "gut" Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Magna Mining besonders positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein bis zwei Tagen negative Themen überwogen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft. Dadurch erhält Magna Mining insgesamt eine "neutral" Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.