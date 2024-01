Magna Mining Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht es, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der letzten 7 Tage für die Magna Mining-Aktie beträgt 3, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 35,82, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach dem RSI eine "Gut"-Bewertung für Magna Mining.

Die Anleger-Stimmung bei Magna Mining in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen haben in den Diskussionen in den letzten Tagen überwogen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Verhältnis des aktuellen Kurses zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass sich die Stimmungslage in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen aufgehellt hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert.

Insgesamt erhält Magna Mining auf verschiedenen Analyseebenen gemischte Bewertungen, wobei die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eine neutrale Einschätzung ergeben, während der RSI und das Sentiment zu einer positiveren Bewertung führen.