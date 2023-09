Magna International Inc Quartalsbericht: Erwarteter Umsatzanstieg von 14,10% und Gewinnwachstum von 24,50%

In nur 46 Tagen wird Magna International Inc, ein Unternehmen mit Sitz in Aurora, Kanada, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die Magna International Inc-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,79 Mrd. EUR liegt der Termin für die Veröffentlichung der Quartalszahlen nicht mehr weit entfernt. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Magna International Inc einen Umsatz von 6,34 Mrd. EUR und nun wird ein Wachstum von +14,10 Prozent auf 9,70 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und voraussichtlich um +24,50% auf 246,25 Mio. EUR ansteigen.

Auf...