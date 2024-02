Die Magna-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Magna-Aktie zeigt einen Wert von 71 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 50,66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Magna.

Bei Magna wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist auf eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien zurückzuführen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Magna für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magna beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 10 aufweisen. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Magna-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,39 Prozent erzielt, was 2,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 6,61 Prozent, und Magna liegt aktuell 15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.