Magna Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magna liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,9 als neutral einzustufen ist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Magna 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 26,32 Prozent fallen könnte und somit als schlechte Anlage empfohlen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Magna liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Mit einer Dividendenrendite von 3,52 Prozent liegt die Aktie nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent, was sie zu einem neutralen Investment macht.