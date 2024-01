Magna Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Aktienanalyse: Magna mit neutraler Einschätzung

Investoren, die derzeit in die Aktie von Magna investieren, können eine Dividendenrendite von 3,52 % erwarten. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 0,61 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Automatische Komponenten. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Langfristig gesehen wird die Magna-Aktie von Analysten als "neutral" eingestuft. Bisher liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten wird auf 58 CAD festgesetzt, was einer erwarteten Performance von -22,11 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktie bei 74,46 CAD gehandelt wird. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magna liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral betrachtet wird. Fundamental betrachtet ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Magna konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine tendenziell negative Stimmung herrscht. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab. Zusammenfassend erhält Magna daher in diesem Bereich eine "schlechte" Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Magna eine neutrale Einschätzung basierend auf den Dividenden, der Analysteneinschätzung, den fundamentalen Kennzahlen und dem aktuellen Sentiment.