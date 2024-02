Magna Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Magna abgegeben. Dabei gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führte. Die jüngsten Bewertungen ergaben ebenfalls eine neutrale Empfehlung, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 60 CAD, was einem potenziellen Rückgang von -18,31 Prozent vom letzten Schlusskurs (73,45 CAD) entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 73,45 CAD -1,71 Prozent unter dem GD200 (74,73 CAD) liegt, was als neutrales Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 75,68 CAD, was einem Abstand von -2,95 Prozent entspricht und somit ebenfalls als neutrales Signal gewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Magna hat eine Ausprägung von 51,03, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,63, was ebenfalls eine neutrale Einstufung für 25 Tage ergibt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Magna im letzten Jahr eine Rendite von -8,39 Prozent erzielt, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 6,61 Prozent, wobei Magna aktuell 15 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt auf neutralem Niveau eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Magna-Analyse vom 24.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Magna jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Magna-Analyse.

Magna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...