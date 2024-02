Magna Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktienanalysten bewerten die Magna-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 0 Gut, 1 Neutral, und 0 Schlecht. Neueren Berichten zufolge stimmen die Analysten im Durchschnitt überein und das Rating für das Magna-Wertpapier aus dem letzten Monat bleibt "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 60 CAD, was einer Abwärtsbewegung von -16,68 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 72,01 CAD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Magna spiegeln die allgemeinen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, wohingegen in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ermittelte ein positives Handelssignal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Magna in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse wird der derzeitige Kurs von 72,01 CAD der Magna mit einer Entfernung von -3,67 Prozent vom GD200 (74,75 CAD) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 75,58 CAD und zeigt einen Abstand von -4,72 Prozent zum Aktienkurs. Insgesamt wird der Kurs der Magna-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Magna-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 63,41 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 52,95 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Magna-Aktie für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.