MagnaChip Semiconductor Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Magnachip Semiconductor war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Laut einer Stimmungsanalyse gab es insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Analyse erhält Magnachip Semiconductor daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Auch hier erhält Magnachip Semiconductor eine "Schlecht"-Bewertung. Die Gesamtbewertung für die Aktie basierend auf der Stimmungsanalyse und der Diskussionsstärke fällt daher ebenfalls negativ aus.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magnachip Semiconductor derzeit bei 80 liegt, was 15 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie laut dem 7-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass Magnachip Semiconductor überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein negatives Bild für Magnachip Semiconductor basierend auf der Stimmungsanalyse, Diskussionsstärke, fundamentalen Aspekten und dem Relative Strength Index.