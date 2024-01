MagnaChip Semiconductor Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magnachip Semiconductor liegt derzeit bei 80, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,54 einen überdurchschnittlichen Wert darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Magnachip Semiconductor ist insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Magnachip Semiconductor derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Magnachip Semiconductor bei 8,61 USD verläuft und der Aktienkurs selbst bei 7,93 USD liegt, was einem Abstand von -7,9 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,12 USD, was einer Differenz von +11,38 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Magnachip Semiconductor in verschiedenen Bereichen wie fundamentale Bewertung, Anleger-Stimmung, Dividende und technische Analyse eher schlecht abschneidet und daher aktuell kritisch betrachtet werden sollte.