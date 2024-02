Magmatic Resources Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Magmatic als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Magmatic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,73 und ein Wert für den RSI25 von 70,73. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Magmatic-Aktie mit 0,029 AUD inzwischen -27,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". In den vergangenen 200 Tagen hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -58,57 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar drehen. Bei Magmatic wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild ergibt somit insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.