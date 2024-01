Magle Chemoswed Holding Ab Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Magle Chemoswed-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 29,8 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 26,2 SEK liegt, was einer Abweichung von -12,08 Prozent entspricht und damit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,61 SEK) im Vergleich zum letzten Schlusskurs (26,2 SEK), ergibt sich eine positive Abweichung von +6,46 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Magle Chemoswed-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei Diskussionen über die Aktie festgestellt, weshalb diese eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Magle Chemoswed wider. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Magle Chemoswed-Aktie zeigt einen Wert von 28,57, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Gut".