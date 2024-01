Magle Chemoswed Holding Ab Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Magle Chemoswed wurden auf verschiedene Weise bewertet. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielte auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Magle Chemoswed.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Magle Chemoswed derzeit bei 29,77 SEK liegt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 25,2 SEK aus dem Handel, was einem Abstand von -15,35 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Magle Chemoswed wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Magle Chemoswed-Aktie zeigt eine Ausprägung von 72,73, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,71, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Magle Chemoswed auf Basis der verschiedenen Analysen und Bewertungen.