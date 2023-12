Magle Chemoswed Holding Ab Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Magle Chemoswed-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 29,77 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 25 SEK liegt, was einem Unterschied von -16,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein besserer Wert von 24,98 SEK, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Magle Chemoswed-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 45 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 schwankt weniger stark und zeigt einen Wert von 51,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit im Bereich des RSI ein "Neutral"-Rating.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzz im Netz erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet. Die überwiegend privaten Nutzer haben in den letzten zwei Wochen neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative-Stärke-Index, das Sentiment und der Buzz im Netz sowie die Anleger-Stimmung eine neutrale Einschätzung für die Magle Chemoswed-Aktie.