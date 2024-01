Magic Software Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Analyse der Aktienkurse von Magic Software durch unsere Analysten zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Die Stimmung wurde anhand von Kommentaren in sozialen Medien gemessen, wobei überwiegend positive Befunde festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Magic Software aufgegriffen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wurde zur Analyse herangezogen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass die Magic Software-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Einschätzung und zeigt mit einem Wert von 36,61 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Magic Software.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,71 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Magic Software damit deutlich unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" zeigt sich eine Unterperformance von 46,76 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Magic Software aktuell bei 11,85 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 9,69 USD liegt. Dies ergibt einen Abstand von -18,23 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, welcher bei 9,5 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +2 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".