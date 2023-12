Magic Software Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Technische Analyse der Magic Software-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,02 USD liegt somit deutlich darunter, was einer Differenz von -15,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 9,57 USD, was einer ähnlichen Höhe (+4,7 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Magic Software-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,71 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche um 4,09 Prozent, was einer Underperformance von -39,79 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,6 Prozent verzeichnete, liegt die Magic Software-Aktie um 40,31 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Magic Software besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Magic Software-Aktie liegt bei 19,51, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,73, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Magic Software-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength-Index mit einer "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung versehen.