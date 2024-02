Magic Software Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Magic Software hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,59 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -34,28 Prozent für Magic Software im Branchenvergleich entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 575,19 Prozent im letzten Jahr, aber Magic Software lag 613,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Magic Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,35 USD lag. Der letzte Schlusskurs (11,16 USD) weicht somit -1,67 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Magic Software-Aktie, und zwar ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Magic Software-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Magic Software-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Magic Software insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Magic Software aktuell mit dem Wert 15,6 überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".