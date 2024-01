Magic Software Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Magic Software hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -35,71 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 10,78 Prozent liegt Magic Software mit 46,49 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Magic Software liegt bei 43,95, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,67 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Magic Software-Aktie aktuell bei 11,84 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 9,86 USD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -16,72 Prozent, wodurch die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,48 USD, was einer Differenz von +4,01 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von Magic Software in den vergangenen Monaten wenig Aktivität gezeigt, wodurch sie in diesem Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Magic Software daher als "Schlecht"-Wert bewertet.