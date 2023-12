Magic Software Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkursvergleich von Magic Software zeigt eine Performance von -35,71 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 6,15 Prozent, was bedeutet, dass Magic Software im Branchenvergleich eine Underperformance von -41,86 Prozent aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 6,17 Prozent im letzten Jahr, und Magic Software lag 41,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Punkt führt. Außerdem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Magic Software-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Magic Software veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Magic Software liegt bei 34,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,94, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für Magic Software.