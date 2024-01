Maggie Beer Holdings-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Maggie Beer-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 14, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" nach dem RSI führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es bei Maggie Beer in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, ebenso wie die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maggie Beer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,105 AUD liegt, was einer Differenz von -19,23 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,08 AUD, was zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während in den Kommentaren und Meinungen überwiegend positive Meinungen zu finden sind, wurden auch überwiegend neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Aktie von Maggie Beer bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.