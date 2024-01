Maggie Beer Holdings Aktie: Grund zur Freude?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Maggie Beer in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen über das Unternehmen überwiegen. Auch wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 13,16 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Maggie Beer derzeit bei 0,13 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,115 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -11,54 Prozent Abstand zum GD200 als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,09 AUD, wodurch die Aktie mit +27,78 Prozent Abstand als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.