Magellan Gold Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI handelt es sich um einen Indikator, der anzeigt, ob ein Wertpapier für einen bestimmten Zeitraum überkauft oder überverkauft ist. Für Magellan Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Magellan Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass das Wertpapier neutral ist, mit einem Wert von 33,48. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Magellan Gold überwiegend positiv sind. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bei Magellan Gold als neutral eingestuft werden. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie als neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Magellan Gold betrachtet, die aktuell bei 0,13 USD verläuft. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs einen Abstand von -5,96 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein positives Signal, mit einer aktuellen Differenz von +35,83 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Magellan Gold daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.