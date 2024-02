Magellan Gold Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Sentiment und der Buzz um Magellan Gold können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dadurch lassen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz generiert hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Somit wird Magellan Gold in diesem Punkt insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Magellan Gold, so beträgt der Wert aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Magellan Gold.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zu Magellan Gold veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Magellan Gold-Aktie von 0,118 USD mit -9,23 Prozent Entfernung vom GD200 (0,13 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,09 USD auf, was als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Magellan Gold-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.