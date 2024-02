Magellan Gold Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Magellan Gold liegt bei 27,61, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Magellan Gold diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Magellan Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,12352 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.