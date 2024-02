Magellan Gold Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Magellan Gold jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Magellan Gold, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Magellan Gold derzeit bei 0,13 USD. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,12352 USD und wies somit einen Abstand von -4,98 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,09 USD, was einer Differenz von +37,24 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume ein "Gut"-Befund.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Magellan Gold veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation für die Magellan Gold als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

