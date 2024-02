Magellan Financial Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen über Magellan wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Magellan-Aktie bei 8,53 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag stieg jedoch auf 9,19 AUD (+7,74 Prozent Unterschied), was zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,98 AUD, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Magellan. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Magellan daher eine positive Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI für Magellan liegt aktuell bei 34,45, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25 ergibt eine neutrale Einstufung, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung für den RSI führt.

Insgesamt ergibt sich für Magellan eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und des RSI.