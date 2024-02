Magellan Financial Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Magellan liegt bei 90,99, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 59,49 eine "Neutral"-Einschätzung an. Insgesamt wird die Situation als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Eine Untersuchung der Aktie von Magellan in Bezug auf diese Faktoren zeigt eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Daher wird die langfristige Stimmungslage als "Gut" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Magellan-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf einem Durchschnitt von 8,54 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,41 AUD, was einem Unterschied von -1,52 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 9,01 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Magellan eingestellt waren. Dies wird auch durch die hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen bestätigt. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Magellan eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.