Magellan Aerospace Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Aktie von Magellan Aerospace wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 297,86 insgesamt 916 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 29,31 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Infolgedessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Magellan Aerospace eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Magellan Aerospace daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Magellan Aerospace insgesamt 1 Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Magellan Aerospace vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 13,5 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 78,57 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Magellan Aerospace in diesem Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Magellan Aerospace verläuft aktuell bei 7,62 CAD. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 7,56 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,79 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -0,92 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse demnach "Neutral".

