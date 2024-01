Magellan Aerospace Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Magellan Aerospace als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 81,48, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 59,29 liegt und eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Magellan Aerospace-Aktie aktuell 7,62 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 7,68 CAD liegt, was einer Abweichung von +0,79 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Magellan Aerospace somit eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,7 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird die Magellan Aerospace-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt: Je niedriger das KGV einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Magellan Aerospace weist mit einem Wert von 297,86 jedoch ein KGV auf, das über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 965 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 27. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Magellan Aerospace keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium des Sentiments und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Magellan Aerospace für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.