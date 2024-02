Magellan Aerospace Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Magellan Aerospace-Aktie wird derzeit an der GD200-Linie bei 7,72 CAD gehandelt, was einer Distanz von +4,79 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 7,71 CAD, was einer Differenz von +4,93 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" signalisiert. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt für Magellan Aerospace 39,66 bzw. 36,11 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Magellan Aerospace mit 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,4 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Magellan Aerospace verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,86 Prozent, was im Vergleich zur Branchenperformance von +6,05 Prozent und der durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors von +3,21 Prozent zu einer Unterperformance von -19,91 Prozent bzw. 17,07 Prozent führt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.