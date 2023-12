Magal Security Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten vier Wochen gab es bei Senstar eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, weshalb Senstar in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Senstar-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 40, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 56,52 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Senstar derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,27 USD, während der Aktienkurs bei 1,14 USD liegt, was einer Abweichung von -10,24 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 1,18 USD in den vergangenen 50 Tagen deutet auf eine Abweichung von -3,39 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10,04 liegt und somit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 für die Branche der elektronischen Geräte und Komponenten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Senstar in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.