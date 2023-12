Magal Security Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Senstar-Aktie bei 1,15 USD liegt, was einer Entfernung von -9,45 Prozent vom GD200 (1,27 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 1,19 USD, was einem Abstand von -3,36 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Senstar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf fundamentaler Ebene weist Senstar ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,04 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent) liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat einen Wert von 47,1. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Senstar-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 47, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (50,88) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Senstar.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Senstar bei 0 Prozent, was 11546,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11546. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.