Magal Security Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Senstar-Aktie hat in den letzten Tagen verschiedene Signale und Bewertungen erhalten. Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 1,15 USD einen Abstand von -9,45 Prozent zum GD200 (1,27 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 1,19 USD, was einem Abstand von -3,36 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Das Anleger-Sentiment für die Senstar-Aktie ist derzeit positiv, da vor allem in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Senstar beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Senstar mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11546,52 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental betrachtet zeigt sich die Senstar-Aktie mit einem aktuellen KGV von 10,04 unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent) in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (47,1). Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.