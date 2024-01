Magal Security Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Senstar gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht eine präzise und frühzeitige Erkennung von Stimmungsveränderungen. Die Stimmung für Senstar hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Senstar gemessen. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 61,29 zeigt, dass die Senstar-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10,04 für Senstar, was bedeutet, dass die Börse 10,04 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 46. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet, speziell im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten".