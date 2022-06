MagForce AG-Aktie: Finanzergebnisse veröffentlicht!

* MagForce USA erhält von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) die Genehmigung, den Großteil der behandlungsbezogenen Kosten in der laufenden klinischen Studie in den USA zu übernehmen, nachdem die American Medical Association (AMA) im April 2022 den kommerziellen Zahlungscode genehmigt hat * Da MagForce USA Eigentümer und Betreiber der Behandlungszentren ist, kann MagForce USA nun die klinische… Hier weiterlesen