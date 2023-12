Univance Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Univance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 406,95 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 535 JPY liegt, was einer Abweichung von +31,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 439,96 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +21,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Univance-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Univance. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht noch in geringerem Maße diskutiert wird. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Univance als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Wert für den RSI7 beträgt 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 41,42 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Univance, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung "Neutral".