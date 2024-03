Maezawa Industries Aktie: Lieber erstmal halten!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Maezawa Industries derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 954,16 JPY, was einer Abweichung von +14,87 Prozent vom Aktienkurs (1096 JPY) entspricht. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1066,96 JPY, was einer Abweichung von +2,72 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Maezawa Industries daher ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Maezawa Industries beträgt 28, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,1, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Maezawa Industries von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.