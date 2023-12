Trupanion Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Das Anleger-Sentiment für die Trupanion-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen herauskristallisiert, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr haben 1 Analysten Trupanion bewertet, wobei keine Bewertung als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 44 USD, was einem möglichen Anstieg der Aktie um 43,46 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Daten empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Trupanion liegt derzeit bei 103,1, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Im Branchenvergleich erzielte Trupanion in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,52 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 28,99 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -74,51 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 56,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformances wird die Aktie in der Kategorie "Branchenvergleich Aktienkurs" als "Schlecht" eingestuft.