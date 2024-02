Maeda Kosen Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Die technische Analyse der Maeda Kosen-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3069,29 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3285 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 3108,8 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Maeda Kosen ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Maeda Kosen liegt bei 26,87 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,1 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamteinschätzung "Neutral" gegeben.