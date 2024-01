Maeda Kosen Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Anlegerstimmung und Diskussion in den sozialen Medien zu Maeda Kosen war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral eingestuft. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Maeda Kosen daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Rating für die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor zur Beurteilung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigte die Diskussionsintensität zu Maeda Kosen in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, ist der Relative Strength Index (RSI) ein prominenter Indikator. Der RSI für Maeda Kosen liegt für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 18,04, was als "Gut" bewertet wird. Für den RSI25, also den Zeitraum von 25 Tagen, beläuft sich der Wert auf 31,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Maeda Kosen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3072,29 JPY. Der letzte Schlusskurs von 3245 JPY weicht somit um +5,62 Prozent ab und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 2984,84 JPY über dem letzten Schlusskurs (+8,72 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Maeda Kosen-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.