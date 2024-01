Madrigal Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung unter den Anlegern für Madrigal ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt stehen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Madrigal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 212,22 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 220,28 USD, was einem Unterschied von +3,8 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 191,28 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+15,16 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Madrigal-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,39 Prozent erzielt, was 26,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 8,81 Prozent, und Madrigal liegt aktuell 18,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Madrigal aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,48 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Madrigal eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.