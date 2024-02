Madrigal Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die technische Analyse der Madrigal-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 206,58 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 222,22 USD, was einem Unterschied von +7,57 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 224,1 USD wird analysiert und der letzte Schlusskurs lag nur um -0,84 Prozent darunter. Dadurch erhält die Madrigal-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit charttechnisch als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung ergibt eine aktuelle Bewertung der Madrigal-Aktie als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 336 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 51,2 Prozent entspricht. Alles in allem erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche. Daher wird die Dividendenpolitik von Madrigal von den Analysten als "Schlecht" bewertet.

