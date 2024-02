Madoro Metals Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Madoro Metals wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50, dass Madoro Metals weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Madoro Metals eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Madoro Metals spiegeln aktuell überwiegend positive Meinungen wider. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Madoro Metals aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Madoro Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -33,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage wird jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie abgeleitet, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Bewertungen für Madoro Metals basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, sowie der technischen Analyse führen zu einer gemischten Einschätzung und weisen auf unterschiedliche Entwicklungen für die Aktie hin.