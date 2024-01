Madoro Metals Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Madoro Metals. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass Madoro Metals momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100, dass Madoro Metals überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Madoro Metals in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Madoro Metals wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Technische Analyse: Mit einem Kurs von 0,01 CAD ist Madoro Metals inzwischen -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -66,67 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch die Aktie von Madoro Metals stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Madoro Metals. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.