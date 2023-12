Madmind Studio Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Madmind Studio ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf Madmind Studio wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führte.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Madmind Studio auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der Madmind Studio-Aktie der letzten 200 bzw. 50 Handelstage ergaben Abweichungen von -5,39 Prozent bzw. -0,94 Prozent. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den GD200 und zu einer "Neutral"-Bewertung für den GD50.

Zusammenfassend erhält Madmind Studio insgesamt ein "Neutral"-Rating, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz, dem RSI und der technischen Analyse.