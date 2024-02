Madmind Studio Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse der Madmind Studio-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,86 EUR verläuft. Der Aktienkurs ging bei 0,842 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,09 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,84 EUR, was einer Differenz von +0,24 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz der Madmind Studio-Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Madmind Studio ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Madmind Studio weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Madmind Studio-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.