Madison Square Garden Entertainment Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den vergangenen zwölf Monaten haben 1 Analysten Bewertungen für die Aktie von Sphere Entertainment abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Sphere Entertainment-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten zu Sphere Entertainment. Basierend auf den Ratings der Analysten ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 70 USD. Das Wertpapier hat somit ein Aufwärtspotential von 106,12 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 33,96 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält Sphere Entertainment ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, bei dem der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sphere Entertainment-Aktie beträgt derzeit 32,31 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 33,96 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,94 USD, nahe dem letzten Schlusskurs (+0,06 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sphere Entertainment somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,26 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sphere Entertainment erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme an positiven Kommentaren über Sphere Entertainment in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sphere Entertainment wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.