Madison Square Garden Entertainment Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Für Sphere Entertainment zeigt der RSI eine Ausprägung von 75,09, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,85, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.

Analysten schätzen die Aktie von Sphere Entertainment auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, bewerteten 2 die Aktie als "Neutral" und keiner als "Gut". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 43 USD, was einer Erwartung von -5,83 Prozent entspricht. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Sphere Entertainment in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Sphere Entertainment auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sphere Entertainment von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung insgesamt.