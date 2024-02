Madison Pacific Properties Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für die Madison Pacific Properties einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen im Netz. In Bezug auf die Madison Pacific Properties zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch die Anleger-Stimmung bei Madison Pacific Properties ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Madison Pacific Properties mit -6,59 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 6,33 CAD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -8,21 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.