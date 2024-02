Madison Pacific Properties Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Madison Pacific Properties-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,26 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5,82 CAD, was einem Unterschied von -7,03 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,34 CAD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,2 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält Madison Pacific Properties somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Madison Pacific Properties daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei einem Niveau von 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 69,83 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung liegt somit bei "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Madison Pacific Properties eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und ein negatives Stimmungsbild, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Madison Pacific Properties daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.